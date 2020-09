Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, club retrocesso in Championship, parla del futuro di Gerard Deulofeu, accostato a Milan, Napoli e Fiorentina in Italia. Queste le sue parole a CalcioNapoli24: “Deulofeu ed il Napoli? Il ragazzo ha diverse voci attorno, stiamo valutando: è pronto per fare la differenza, il suo uno-contro-uno avrebbe dato un apporto immenso. Ci sono club importanti su di lui, tra Italia, Spagna ed Inghilterra. Napoli? Può rientrare anche il club azzurro tra quelli interessati".



IL PREZZO - "C’è una fascia di giocatori di livello top che risentono meno della pandemia di coronavirus, lo ritengo facente parte di questa fascia e la sua valutazione era e resta alta. I giocatori forti rimangono forti, quelli di livello inferiore forse potrebbero risentirne di più. Cessione in prestito o a titolo definitivo? Sicuramente sì, Deulofeu rientra tra quei giocatori di cui si parla per un trasferimento a titolo definitivo. 20 milioni per il cartellino? Rimane un giocatore importante".