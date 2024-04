Lodeve venderein estate: parola dell'agente, ma per le squadre italiane potrebbe già essere un colpo complicato.sono alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione, complici le probabili partenze dida una parte edall'altra, e sulla lista dei potenziali obiettivi c'è proprio l'attaccante svedese classe 1998 del club di Lisbona. Non le uniche a pensarci, perché i 36 gol e 15 assist in 42 presenze stagionali fanno gola ai più grandi club europei, soprattutto in Premier League, e spalancano la porta all'asta in estate.

, agente che cura gli interessi di Gyokeres, ha fatto il punto della situazione a Record: ". Il futuro di Gyokeres è legato a quello di Amorim (primo nome per sostituire Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool, ndr), lo scorso anno è andato allo Sporting per lui. Vediamo cosa dice il club, che ha bisogno di vendere. In Inghilterra tanti club vorrebbero acquistarlo.. Riguardo al futuro parleremo anche con il presidente per capire il da farsi: finora non abbiamo fatto nessuna scelta, mancano ancora otto partite".

- Gyokeres è arrivato allo Sporting dal Coventry City nell'estate del 2023 per 21 milioni di euro, ora nel suo contratto sarebbe presente una