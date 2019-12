Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo in prestito all'Ascoli, parla a gianlucadimarzio.com della sua prima metà di stagione, che gli ha fruttato l'interesse di tanti club di A per gennaio: "È normale quando fai gol. Io penso a crescere con l’Ascoli, mirando ai playoff. Questa società ha puntato su di me e io mi trovo benissimo. Un anno fa non mi si filava nessuno. Il richiamo a Ibra nel mio nickname su Instagram? Zlatan è il mio idolo, ma quel profilo in realtà nasce da un problema: mi ero scordato la password e ho dovuto rifarlo nuovo".

C'E' IL MILAN - "A sedici anni sono andato via dalla Roma per giocare in Olanda al PSV. Volevo un ambiente che mi facesse crescere tranquillo. Lì sanno dare il giusto tempo ai giovani. Non mi sono pentito di quella scelta". Sul classe '99 ci sono, come riporta Sky Sport, Milan, Benfica e Napoli.