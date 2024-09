Milan e New York Yankees: insieme per una collezione lifestyle

Ispirate dall’intersezione tra moda e passione sportiva, due delle squadre più iconiche e amate al mondo,I due brand sono riconosciuti in tutto il mondo non solo per il loro stile senza tempo e il successo sportivo, ma anche per essere simboli della cultura e dell'energia delle rispettive città.I loghi e gli stemmi dei due club sono elegantemente rappresentati in tutta la collezione, arricchita da applicazioni stilizzate dell'iconico monogramma NY degli Yankees, del crest rosso e nero di AC Milan e dai nomi di entrambe le squadre.creando una collezione lifestyle con un forte appeal per un pubblico internazionale e diversificato.

A partire da oggi, gli articoli della collezione saranno disponibili presso lo Yankee Stadium nel Bronx, l’MLB Flagship Store di Manhattan, lo Stadio San Siro e in tutti i negozi AC Milan a Milano, inclusa la nuova boutique “La Bottega del Diavolo”: concept store inaugurato oggi accanto al Flagship Store del Club in Via Dante, nel cuore della città. La collezione è disponibile anche online su yankees.com, store.acmilan.com e MLBShop.com.Nell’agosto del 2022, Yankee Global Enterprises ha acquisito una quota minoritaria nella proprietà del Club rossonero.

“Con il lancio della collezione ACM x New York Yankees, celebriamo un momento unico nella storia dei nostri due brand” ha dichiarato il CEO di AC Milan, Giorgio Furlani: “L’intera collaborazione è un omaggio alla profonda influenza che le città di Milano e di New York esercitano sulla moda e sulla cultura a livello globale, e siamo entusiasti di vedere questo spirito interculturale riflesso nelle persone che apprezzano la collezione”.“New York Yankees e AC Milan sono entrambi sinonimi dei rispettivi sport e delle loro città” ha dichiarato il Presidente degli Yankees, Randy Levine: “Unire i due brand in questo progetto è stata una scelta logica sotto vari punti di vista, soprattutto considerando quanto i nostri marchi risuonano tra i fan di entrambi gli sport e della moda. Siamo anche entusiasti di rafforzare il legame tra le nostre squadre e di congratularci con chi ha contribuito al design per aver creato una collezione che unisce stile e sostanza”.

Guidata dal pezzo distintivo della capsule - la varsity jacket - la collezione include capi unici per adulti e bambini, tra cui t-shirt, felpe, maglioni, cardigan, cappellini e berretti New Era. Altri articoli co-branded includono palline da baseball, carte da gioco e un quaderno.La collezione è disponibile in due varianti cromatiche, ciascuna delle quali rende omaggio all'identità visiva di entrambe le squadre. A New York, il colore predominante della collezione sarà il blu navy degli Yankees, mentre a Milano, i colori principali saranno il rosso e il nero. Tutti gli articoli della collezione saranno disponibili solo in quantitativi molto limitati.