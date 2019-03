Il Milan vuole mettere le ali. Elliott è sempre più coinvolto nelle dinamiche del club rossonero e ha tutta l'intenzione di andare a risolvere le criticità della rosa allenata da Rino Gattuso. L'obiettivo è quello di prendere un esterno con caratteristiche diverse rispetto a Suso e Calhanoglu, anche in vista di una possibile cessione di uno dei due che andrebbe a garantire un budget più alto da investire sul mercato.



SUGGESTIONE THAUVIN - Thauvin è sempre stato un giocatore con un particolare gusto per il dribbling e gli orpelli, ma negli ultimi due anni sta raggiungendo un’efficacia offensiva inedita. Segna tanto, può giocare sia a destra che a sinistra e il Milan ci sta pensando, in attesa di capire se il Marsiglia aprirà ad una cessione, scenario poco concreto allo stato attuale. Il costo del cartellino è superiore ai 40 milioni. SMS DA DEULOFEU - Se la decisione spettasse solo a lui, Deulofeu sarebbe già un giocatore del Milan. Il catalano ha messo il club rossonero in cima alla lista delle preferenze, a gennaio era stato vicino a coronare questo suo desiderio. La pista è ancora in piedi, nonostante in seno al club rossonero non tutte le componenti siano d'accordo su questo nome. Qualora il Watford decida di abbassare la richiesta da 30 milioni di euro, allora attenzione che il nome di Gerard potrebbe tornare caldo.



OLMO E SAINT MAXIMIN - Non è da scartare l'opzione Dani Olmo, talento spagnolo in forza alla Dinamo Zagabria. Costa 25 milioni di euro, all'interesse del Milan si sono aggiunti il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Quest'ultimo club è molto forte su un altro obiettivo di Leonardo come Saint-Maximin, seconda punta, o all'occorrenza esterno, del Nizza. Tante idee per il Diavolo che vuole recitare un ruolo da protagonista anche nella sessione estiva di calciomercato dopo aver dominato quella invernale con gli arrivi di Paquetà e Piatek.