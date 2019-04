Cerca riscatto il Milan, quarto in classifica ma con la Lazio a soli tre punti (e una partita da recuperare) dopo i due ko di fila in campionato. I rossoneri, che affrontano l'Udinese a San Siro, possono contare sul cattivo feeling dei friulani con le trasferte per riprendere fiato in zona Champions: fuori casa in questa stagione hanno conquistato appena sei punti. Sul tabellone Snai la squadra di Gattuso è dunque ampiamente favorita, a 1,50. A 4,00 si punta invece sul pareggio mentre il colpo dell'Udinese è proposto a 6,75. Il momento no del Milan è coinciso con il digiuno di Krzysztof Piatek, che non segna dall'ultima vittoria rossonera: il suo ritorno al gol è valutato 2,00. Quanto alla zona Champions, il Milan è ancora in vantaggio sulla Lazio nelle scommesse sul quarto posto: 1,60 contro 2,10.