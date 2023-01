Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Se da una parte il Milan è la squadra che ha segnato più gol su azione in questo campionato (28), dall'altra la Roma è quella che ne conta di più da palla inattiva in percentuale (42% - 8/19).