Milan e Roma insieme per ricordare Di Bartolomei: venerdì l'amichevole in Australia

si uniscono per ricordare, storicoche nel 1983 alzò al cielo lo Scudetto. L'occasione è l'anniversario della sua triste scomparsa, risalente al, data in cui "Ago" si tolse la vita con un colpo di pistola. Il mediano nato a Roma, nel corso della sua carriera, motivo per cui le due squadre ieri si sono unite per ricordarlo. In programma, anche un'amichevole tra le due formazioni.In ricordo di Di Bartolomei, Milan e Roma si sono ritrovate ieri, in Australia, cogliendo l'occasione per parlare in conferenza stampa e portare l'attenzione sull'amichevole prevista per venerdì. In rappresentanza del Milan hanno presenziato l'allenatore Danielee il capitano Davide, mentre sul lato Roma erano presenti il tecnico Danielee il difensore Chris. Gli stessi quattro, poi, si sono soffermati per scattare una foto con le maglie - delle due squadre - con sul retro il nome di Di Bartolomei e il numero 10. Foto poi prontamente postate sui canali social dei club.

Milan e Roma si affronteranno in un matcha Perth. Il fischio d'inizio del match è(ora italiana), con le due formazioni che per l'occasione indosseranno due speciali divise dotate diin onore dello storico giocatore di Roma e Milan.