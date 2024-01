Milan e Roma, missione difesa: per i rossoneri prende quota l’opzione Brassier, De Rossi punta su Manolas

A una settimana precisa dalla chiusura del calciomercato sono diversi i club alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la propria squadra, tra queste Milan e Roma, da diverse settimane alle prese con problemi nel reparto arretrato. Per i rossoneri in pole c’è sempre Lilian Brassier, difensore del Brest, offerto a 2,25 su Sisal, seguito da Clement Lenglet, visto a Milano a 4 volte la posta dagli esperti di Better, con Piero Hincapie del Bayer Leverkusen più lontano a 7,50. Per la Roma invece Daniele De Rossi punta su un suo ex compagno di squadra, Kostas Manolas, svincolatosi dallo Sharjah, il cui ritorno nella capitale è proposto a 3, con Trevoh Chalobah del Chelsea secondo in lavagna a 4,50, con il centrale del Monza Pablo Mari, fissato invece a 6.