Mariano Diaz continua ad essere in uscita dal Real Madrid, possibile obiettivo per l'attacco di Roma e Milan. Intervenuto ai microfoni di LaRroma24, l'agente David Aranda Cebrian ha dichiarato: "Nessuno mi ha chiamato per Mariano. Non saprei dire se la Roma è una possibilità per il mio assistito, considereremo il trasferimento in altri club solo quando ci arriveranno delle proposte".