Doveva essere la sua notte, nello scenario magico di San Siro, quello poteva essere il suo stadio, la sua casa. E’ invece stata una serata negativa, vissuta da comparsa, ad osservare il monologo atalantino, con l’unica fortuna di non aver pagato il biglietto. Dani Olmo era uno delle vedette attese a Milano, dagli osservatori, dagli addetti ai lavori, da chi ama il calcio tecnico, ma ha deluso le aspettative, ha steccato, come tutta la Dinamo. Da mezzala nel 3-5-2, o da trequartista alle spalle di due punte, il prodotto della cantera del Barcellona non ha mai dato l’idea di poter far qualcosa, di inventare una giocata.



RIMANDATO - Il suo primo tempo è stato abulico, a parte un colpo di tacco al limite non sfruttato da un compagno, il nulla totale. Quarantacinque minuti a cercare una posizione, a dialogare con Orsic e Petkovic, ma a parole, non con la lingua del pallone. Davanti la Dinamo non ha neanche fatto il solletico a Gollini e Olmo non può non esserne responsabile. Nella ripresa ha preso un po’ di coraggio, in un paio di occasioni ha accarezzato il pallone come solo chi ha talento sa fare, ma non è mai stato pragmatico. Insomma, sotto sotto c'è qualcosa, non è stata semplicemente serata. Olmo ha 21 anni e avrà l'occasione per riscattarsi. Milan e Roma, che lo seguono da tempo, lo sanno, partite del genere servono per crescere. Non per essere bocciati.