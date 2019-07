Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/cG9yeBc4YO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 luglio 2019

Il club turco, con un comunicato, ha reso noto che sono iniziate le trattative ufficiali per l'acquisizione del centrocampista ivoriano classe '91 a titolo temporaneo. Il giocatore è seguito anche da Milan e Roma , come ha confessato il suo agente in esclusiva a calciomercato.com.