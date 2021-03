Il Real Madrid è alla ricerca di una soluzione in vista della prossima stagione per Mariano Diaz, sotto contratto fino a giugno 2023 ma che non rientra nel progetto tattico di Zidane. L'ultima squadra a farsi avanti per l'attaccante di origini dominicane, seguito in passato da Milan e Roma, è stata la Real Sociedad, che rischia di perdere Isak a giugno.