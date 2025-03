Milan, è sempre più Tare: contatti positivi, si può chiudere entro metà marzo

Il casting per ilsi sta sempre più indirizzando. Da tempo sia la società che la proprietà hanno aperto alla possibilità diche possa affiancare il lavoro da un latro dell'amministratore delegato Giorgioe dall'altro del Senior Advisor del fondo RedBird Zlatane soprattutto che possa vivere e gestire ladi tutto ciò che accade a Milanello. E dopo tanti nomi sondati e proposti ce n'è uno che sta scalando prepotentemente le gerarchie:L'ex direttore sportivo della Lazio è rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il club biancoceleste a giugno 2023. Già in altre due occasioni era stato vicino ad un approdo a Milano con l'offerta più importante, confermata dallo stesso dirigente albanese, che gli fu presentata da Paolo Maldini nel 2019. Allora non ci fu margine, oggi, invece,hanno aperto concretamente al suo approdo in rossonero.con il tempo nella scelta di colui che dovrà iniziare, fin da subito a programmare la prossima stagione e, per questo, un nuovo incontro fra le parti è già in programma. Se tutto andrà per il meglio e, ma le alternative, seppur lontane, non possono essere escluse del tutto. Fabio Paratici, ex-Juventus che ha ormai superato il deferimento, resta forte sullo sfondo mentre le candidature di Tony D'Amico, oggi all'Atalanta, e Andrea Berta (ex-Atletico Madrid e indirizzato verso l'Arsenal) sono oggi molto più distanti.