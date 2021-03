Florian Thauvin lascerà il Marsiglia, arriva una nuova conferma. Intervistato da So Foot, l'ex presidente dell'OM Jacques-Henri Eyraud parla così del francese, in scadenza e accostato a Milan e Siviglia: "Le prossime partenze di Thauvin e Amavi? È il mondo del calcio oggi e ogni caso è diverso. Per Jordan, ancora una volta, non dobbiamo avere la memoria corta: ricordo cosa ha passato, tempi molto duri. Come Florian, del resto. Cosa ne ha ricavato personalmente? Rispetto quello. Ha vissuto momenti molto duri e forse un giorno ne parlerà. Dopo essere andati oltre i singoli casi, possiamo abbracciare lo stemma ogni giorno, la realtà in fin dei conti è che spesso è una questione di soldi. Quindi, se, nel contesto attuale, i giocatori pensano che stenderemo il tappeto rosso per loro e aumenteremo i loro stipendi del 50%, proveranno delusione. Ciò che è certo, è che penso che ci siano giocatori che negano un po 'la realtà rispetto a quello che sta attraversando il calcio oggi. Quanto a Flo, ha segnato la storia dell'OM. È un grande giocatore e tutti devono rispettare la sua decisione".