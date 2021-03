In scadenza con il Marsiglia e accostato a Siviglia e Milan (nonostante nelle ultime setttimane si sia raffreddato l'interesse da parte dei rossoneri), Florian Thauvin fa il punto sul proprio futuro: "Non so ancora. Nelle ultime settimane ci sono state cose più importanti da gestire nel club, con molti cambiamenti. Per quanto riguarda il mio futuro, al momento non ho alcuna idea, ma una cosa è certa: che ho sempre avuto una buona intesa con Pablo Longoria e con il mio entourage. Vedremo cosa succederà. Rinnovo? Pablo e il mio entourage hanno fatto una chiacchierata a dicembre. Non siamo giunti a un accordo, ma le discussioni non sono chiuse. Sapevo che sarebbe stato complicato per me con l'infortunio. Un giocatore alla fine del suo contratto si pone anche molte domande. Voglio dare il massimo fino alla fine e vedremo, dal momento in cui verrà messa in atto una nuova gestione perché no?".