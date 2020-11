in Europa League ha messo fine a una serie di risultati utili per il Milan che aveva toccato quota 24, ma, stoppata dalla serata di scarsa vena di Ibrahimovic e compagni: l'ultima volta che la formazione di Pioli non aveva trovato il bersaglio era stata in occasione della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus dello scorso 12 giugno, match nel quale lo svedese non era peralto a disposizione.- Da quel giorno in avanti, il Milan ha messo a segno qualcosa come 62 reti,e in grado di valorizzare pure il rendimento di chi gli ha giocato intorno, Calhanoglu e Rebic su tutti., dettata anche da un budget non particolarmente elevato,La conferma di Leao, gli arrivi di Saelemaekers a gennaio, di Hauge e di Brahim Diaz a settembre rispondono a questa logica e hanno trovato risposte convincenti per quanto concerne la crescita e la resa dei giocatori in questione. Che ha finito per oscurare e far scivolare quasi nel dimenticatoio la breve e positiva parentesi dinei mesi conclusivi dell'ultima annata dopo il lockdown.- L'esterno spagnoloa livello di scelte in campo. Le occasioni concesse da Pioli soprattutto in Europa League non sono state sfruttate adeguatamente e, al di là del sorpasso effettuato nelle gerarchie da Saelemaekers,del Milan., in scadenza di contratto a giugno 2021 e per questo possibile occasione sul piano economico già per gennaio. I contatti con l'entourage del giocatore sono continui, la concorrenza non manca (Napoli e Leicester in primis) e i rossoneri vogliono giocarsi la carta Massara, direttore sportivo molto abile a muoversi sul mercato francese e che in due occasioni ha già provato a portare il ragazzo in Italia, alla Roma prima e all'Inter poi. Non si vive di solo Ibra: l'attacco "inceppato" del Milan è pronto ad accogliere nuove bocche di fuoco.