Il Milan continua a sondare il mercato, alla ricerca delle soluzioni migliori sotto l'aspetto tecnico ed economico per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli. Tra i ruoli da coprire c'è quello dell'attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic, col nome di Olivier Giroud del Chelsea che rimane in cima alla lista delle preferenze, e con la possibilità - cessioni permettendo - di investire anche su un elemento di maggiore prospettiva. In tal senso, nei giorni scorsi è stato nuovamente proposto dai suoi agenti, e dagli intermediari che si muovono per l'Italia, il classe 2002 del Santos Kaio Jorge.



I DETTAGLI - Accostato più volte a società di Serie A nel recente passato - Juve e Napoli su tutte - il calciatore brasiliano vedrà scadere il suo attuale contratto il 31 dicembre prossimo e dunque, in questa finestra di mercato, c'è la possibilità di anticipare la concorrenza con un'operazione dai costi non inaccessibili. Nel corso di un incontro svoltosi nei giorni scorsi a Casa Milan tra i rappresentanti dell'entourage di Kaio Jorge e la dirigenza rossonera, è stato prospettato un investimento di 10 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, più una commissione agli agenti coinvolti. La risposta di Maldini e Massara è stata tiepida, perché ad oggi il profilo del talento verde-oro non viene ritenuto prioritario e il Milan è concentrato su altri fronti.