Theo Hernandez, prima che la Serie A si fermasse causa della pandemia del Coronavirus, viaggiava alla media di un gol su azione ogni 382 minuti (5 reti in 1.909 minuti). Vale a dire, 0,24 a partita senza contare sui calci di rigore. Negli ultimi 20 anni, nessun terzino (schierato in una difesa a 4) è riuscito a terminare uno dei top 5 campionati con una media realizzativa pari a quella del'ex Real Madrid. Nemmeno fenomeni in quel ruolo quali Serginho, Maicon, Roberto Carlos o Dani Alves, sottolinea PianetaMilan.