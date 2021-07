Il parco terzini delin vista della prossima stagione è a punto di essere completato. I titolari rimarranno, ovviamente,a sinistra e– fresco di rinnovo fino al 2025 – a destra. La riserva di quest'ultimo sarà ancora, il francese classe 2000 che alla sua prima stagione in rossonero ha fatto discretamente bene. La dirigenza rossonera si è mossa per provare a riportare a Milanocome vice Theo, ma il Manchester United ha complicato le cose. Per questo hanno virato con decisione su, ragazzo di 24 anni di proprietà del. Un nome a sorpresa pescato fuori dall'Italia,- L'operazione costerà al Milan circa, con un contratto pronto per il ragazzo di. Nonostante la giovane età, ha già vestito tre delle maglie più importanti di Francia. Entrato a dieci anni nel settore giovanile del, non ha mai esordito in prima squadra e nel 2017 è passato gratis aldopo la scadenza del suo contratto. Lì ha lavorato con, anche se solo per sei mesi: “Mi ha dato tanto tatticamente, mi ha chiesto di migliorare la mia concentrazione” ha dichiarato a RMC Sports dopo l'esonero del tecnico argentino. A gennaio 2019 poi viene ceduto alper, realizzando un'importante plusvalenza., nell'ultimo anno con l'Under 19 del PSG è stato spostato come terzino, per sfruttare le sue qualità offensive e di corsa partendo più arretrato. Posizione in cui si è consolidato tra i grandi, migliorando anche alcune naturali lacune difensive. In Francia lo hanno paragonato a, terzino francese e di origine senegalese dela cui assomiglia in diversi aspetti del gioco.- Il miglior pregio di Ballo-Touré è, gli piace allungarsi la palla per arrivare fino in fondo e crossare in mezzo. In questo senso,. In fase difensiva concede qualcosina, ma è migliorato e grazie al suo strapotere fisico può recuperare qualche errore che ancora commette. Oltre al ruolo, quindi, è anche un profilo che rispecchia le caratteristiche – con le dovute proporzioni – di. In Ligue 1 ha accumulato più di. Nell'ultimo campionato ha fornitogiocando, però, meno del solito. Il motivo è stata la forte concorrenza di, uno dei migliori terzini sinistri della Ligue 1.. Avrà bisogno di tempo il senegalese, sia per adattarsi allache per migliorare questi aspetti in cui è carente.. Illo ha praticamente chiuso e così ha sistemato il reparto dei terzini in vista della prossima stagione.