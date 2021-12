Un difensore centrale per gennaio. Il Milan è al lavoro per rinforzare un reparto che ha perso certezze dopo l'infortunio di Kjaer, tra i nomi sotto la lente d'ingrandimento di Maldini e Massara c'è quello di ​, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024. Un profilo interessante, formatosi tra l'Institut du football régional de Châteauroux (poi diventato centro tecnico regionale), di fatto l'equivalente di Clairefontaine, e il settore giovanile Monaco, dove è entrato a 15 anni. Nel Principato Diallo non riesce a sfondare, nonostante l'esperienza formativa in Belgio allo Zulte-Waregem, per questo motivo nel 2017 sceglie la Bundesliga e il progetto Mainz.Alla Coface Arena trova continuità, con 2 gol in 27 partite, dopo un anno passa al Borussia Dortmund, che la valorizza e nell'estate 2019 lo vende al Psg., non della Francia. Il Milan lo vuole a gennaio, ma rischia di vederlo a metà febbraio: Diallo infatti è stato convocato per la Coppa d'Africa, in programma tra il 9 gennaio e il 6 febbraio in Camerun, con il Senegal impegnato nel gruppo B con Zimbabwe, Guinea e Malawi.- Un bel problema, perchè avrebbe poco tempo per entrare nelle dinamiche di gioco di Pioli.(nel 2019 lo pagò poco meno i 30 più bonus) e una stagione nella quale è stato spesso a guardare (solo 1113' giocati, tra Ligue 1 e coppe). Non dovrebbe essere un ostacolo l'ingaggio:Una cifra ragionevole per le casse rossonere, anche grazie al Decreto Crescita.