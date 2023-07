Super Eagles winger, Samuel Chukwueze is off to Milan for his medicals & sign for AC Milan.



Deal worth = €20m fee plus €8m.



Big move pic.twitter.com/F5yPFwBUqu — POOJA!!! (@PoojaMedia) July 26, 2023

Uno tira l'altro. Dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Pulisic, Romero, Reijnders e Okafor(foto: PoojaMedia) versol'aeroporto di Linate, poi sarà pronto a effettuare le visite mediche e ottenere l'idoneità sportiva prima di firmare un- Niente viaggio negli Stati Uniti per Chukwueze, visti i tempi ristretti per ottenere il visto per raggiungere i suoi nuovi compagni che, dopo il test amichevole della notte tra giovedì e venerdì contro la Juventus, chiuderanno la tournée con la sfida contro il Barcellona del prossimo 2 agosto a Las Vegas per poi fare ritorno in Italia. Chukwueze resterà a Milanello per allenarsi col gruppo di calciatori attualmente fuori dal progetto tecnico, come Ballo-Touré, Rebic, Origi e Lazetic, che non sono stati convocati da Pioli per il triplice appuntamento sul suolo americano.