Il Milan ragiona. Nei mesi scorsi, il club di via Aldo Rossi ha avuto diversi contatti con l’agenzia che cura gli interessi di Aouar: il classe 1998 piace a Massara, ma non è ancora un obiettivo concreto perché - sulla trequarti - i rossoneri hanno la priorità di acquistare a titolo definivo di Díaz e rilanciare De Ketelaere. Aouar, in ogni caso, potrebbe arrivare a parametro zero (scadenza con il Lione).