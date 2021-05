Mai banale, nel bene e nel male. Theo Hernandez non è un terzino come gli altri. È un giocatore diverso, speciale.Progressioni a tutta velocità, assoli e strappi per aprire le difese avversarie. Caratteristiche che gli permettono di determinare: 13 gol e 12 assist in 77 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League da quando è arrivato in Italia.Per vestire la maglia rossonera si è anche ridotto lo stipendio che era più alto al Real Madrid. Convinto dalle parole, chiare e decise, di Paolo Maldini in quel famoso incontro a Ibiza.E il Milan è contento del terzino francese, tanto da aver già nei piani un summit con l’agente Manuel Quilon per discutere del futuro.Ma il Milan vuole blindarlo e non si farà tentare da una possibile super plusvalenza.