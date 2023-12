Il problema principale del Milan non è la marcia trionfale dell’Inter bensì gli infortuni. I numeri sono impressionanti: dall’inizio di questa stagione 20 giocatori su 27 della rosa della prima squadra sono stati soggetti a uno o più infortuni. Gli ultimi due di Pobega e Okafor pesano anche di più perché oltre a privare Pioli di due alternative preziose rischiano anche di scombussolare la strategia del Milan sul mercato di gennaio.

Krunic è finito ai margini nelle ultime settimane: da quattro partite non si alza nemmeno più dalla panchina per riscaldarsi. Qualcosa si è rotto nei rapporti con società e allenatore al di là di un accordo ormai trovato con il Fenerbahce.Il Milan con la cessione di Rade intendeva finanziare, almeno in parte, il mercato in entrata con l’arrivo di un difensore o di un attaccante.



COLPO RIMANDATO - Il rischio più concreto per il Milan è quello di dover rimanere il colpo in attacco al prossimo mercato estivo. Oggi, con mezza squadra fuori per infortuni vari, vanno cercate delle soluzioni economiche per mettere una toppa. In queste ore la dirigenza sta valutando se prendete un nuovo centrocampista a gennaio che, nell’eventualità, non sarà Ouedraogo dello Schalke 04: il Diavolo continua a lavorare su di lui per il futuro perché per l’immediato servirà un profilo più pronto rispetto a un 2006 di belle speranze.