Una vera e propria maratona. Doverosa. Visto, oltre tutto, che nel cognome Maldini è anagrammata la parola Milan. Una no stop televisiva, già dalle prime ore del mattino dedicata al Capitano rossonero con alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, approfondimenti, interviste e naturalmente la diretta integrale della conferenza stampa da Casa Milan anticipata da un lungo studio di avvicinamento. Si comincia alle 10 con un'intervista esclusiva realizzata nella sua abitazione da Milan TV, con riferimenti ai trofei vinti, ai primati e ai momenti chiave della sua avventura rossonera. In palinsesto anche Milan-Reggina, l'unica partita in cui ha siglato una doppietta. Poi un'edizione speciale di "Casa Milan Places" e la telecronaca della Finale di Atene fra Milan e Liverpool del 23 maggio 2007. In quel caso il Milan vinse la settima, e la famiglia Maldini la sesta, grazie al trionfo di Cesare a Wembley nel 1963 e i cinque successivi di Paolo.

Alle 15.30 inizierà poi una edizione speciale in diretta del talk "L'Inferno del Lunedì", realizzata da Casa Milan e che includerà integralmente le prime parole di Paolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sportiva.

Paolo Maldini sarà protagonista anche sulle piattaforme digitali rossonere. acmilan.com offrirà svariati contenuti nel corso della giornata, con photo galleries, video e video grafiche, mentre i social media si attiveranno per contenuti extra da condividere in tempo reale. La conferenza stampa in programma alle 16.30 sarà live in lingua italiana su facebook.com/acmilan.com e in lingua inglese su youtube.com/acmilan.