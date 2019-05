Ivan Gazidis attende una risposta definitiva da Maldini, al quale ha offerto la carica di direttore dell'area tecnica, entro il weekend. Il ruolo offerto è di responsabilità e molto più operativo rispetto a quello avuto in questa stagione vissuta al fianco del dimissionario Leonardo. Ci sono ancora aspetti che Maldini vuole approfondire, avere delle maggiori rassicurazioni su quella che può essere la sua squadra.



LE RICHIESTE DI MALDINI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Paolo Maldini avrebbe chiesto una squadra composta da alcuni suoi fidati collaboratori. Il primo nome è quello di Alessandro Costacurta che potrebbe assumere la carica di club manager e sul quale sembra convergere anche la volontà di Elliott. Ha indicato in Angelo Carbone il suo candidato per succedere a Mario Beretta quale responsabile del settore giovanile. Il resto della squadra sarebbe composto, nelle idee di Maldini, da altre due professionalità da lui indicate. FASE DI STALLO - Gazidis è consapevole dell'importanza di avere Maldini nel proprio team. L'ex capitano ha atteso nove anni prima di entrare dalla porta principale. Ora ne ha l’occasione consapevole che un eventuale rifiuto creerebbe qualche imbarazzo con la società della vita. Ecco perchè le parti si sono date il giusto tempo per riflettere. Il CEO rossonero è stato piuttosto chiaro: chi entrerà a far parte del nuovo Milan dovrà sposare in toto quelle che sono le linee guide votate all'abbattimento dei costi e a una nuova tregua con la Uefa in termini di Fair Play finanziario. Ma questa fase rischia di rallentare la scelta del prossimo allenatore e del nuovo direttore sportivo, con tutti i rischi del caso.