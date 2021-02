Il Milan tratta il rinnovo del contratto con Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco (classe 1994 ex Bayer Leverkusen) è in scadenza a giugno. A Casa Milan è atteso il suo agente Gordon Stipic per cercare di trovare un nuovo accordo quadriennale fino al 2025. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club rossonero offre un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione: un milione in meno rispetto ai 5 milioni richiesti.