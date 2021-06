L'annuncio ufficiale del Chelsea dell'opzione di rinnovo unilaterale per un'altra stagione ha certamente guastato i piani del club rossonero, convinto di poter mettere le mani sull'attaccante classe '86 a parametro zero e bruciando la concorrenza di West Ham e New York City con l'offerta di un ingaggio biennale a circa 4 milioni di euro a stagione. Come ha confermato in esclusiva ail gruppo di procuratori che ha gestito l'intermediazione,, ma il Milan ha posto delle condizioni molto chiare.- Il rinnovo fino a giugno 2022 deciso già ad aprile dal Chelsea e ratificato solamente nelle scorse ore, per ritrovare quel minutaggio perso dopo l'avvento in panchina di Tuchel e dopo aver sfiorato già più volte l'addio al club campione d'Europa nelle precedenti finestre di mercato. Guarda caso sempre con la Serie A e i club italiani all'orizzonte... All'epoca furono Lazio e Inter,appena rinnovato qualora dall'estero - non da possibili concorrenti in Premier - si palesasse un'ipotesi concreta. A queste condizioni, Maldini e Massara sono disposti a proseguire l'operazione, ma- Il club di via Aldo Rossi non è infatti intenzionato a fare alcun investimento per il cartellino di Giroud e,. Nelle scorse settimane, diversi profili sono stati accostati al Milan, da quello di- sul quale però la Roma appare in forte vantaggio e per il quale il Torino spara ancora alto - a quello suggestivo ma ai limiti dell'impraticabilità di, ritenuto incedibile dalla Fiorentina e valutato come un top player. Molto complicata anche la pista, di rientro al Real Madrid dopo il prestito all'Eintracht Francoforte ma desideroso di avere quello spazio che un pezzo da novanta come Ibrahimovic probabilmente gli negherebbe. Attenzione infine al nome di, da tempo nei radar rossoneri e pronto a tornare sul mercato dopo la positiva stagione disputata col Genoa: il Sassuolo lo attende e ha già lasciato intendere che non farà sconti.