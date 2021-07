Quella trae ilè una storia d’amore intensa. Fatta di gol, ben 13, e tanti assist (11). Maldini ha scelto Theo quando erano in pochi a credere nella sua competitività ad alti livelli. Il talento era chiaro anche al Real Madrid, ma vi erano dubbi sulla vita fuori dal campo. Dissipati rapidamente da quando veste il rossonero: mai una parola fuori posto, mai un comportamento sopra le righe. Ora, alla sua terza stagione in Italia, l’esterno classe 1997 vuole alzare ancora di più il livello per diventare il migliore al mondo nel ruolo.Hernandez al Milan si sente a casa e vuole proseguire la sua avventura agli ordini di Pioli. Tanto che a fine agosto, a bocce ferme, è previsto un confronto tra la dirigenza con l’entourage del calciatore francese.. La strada è tracciata, il Diavolo sta per blindare uno dei giocatori più importanti della rosa.