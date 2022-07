Sportitalia continua ad ampliare l’offerta dedicata ai tifosi di calcio e ha acquisito in esclusiva le partite del precampionato 2022 del Milan Campione d’Italia. Appuntamenti da non perdere che accompagneranno la squadra di Stefano Pioli verso il debutto in campionato, tutti trasmessi in chiaro e gratuitamente su Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre) e disponibili live anche sulla app gratuita Sportitalia.Tutte le partite saranno trasmesse in diretta ed esclusiva con ampi spazi per interviste e approfondimenti sia prima del fischio iniziale che al termine delle gare. Una cavalcata che porterà i rossoneri fino al 6 agosto, a una settimana esatta dal debutto in campionato a San Siro contro l’Udinese.Michele Criscitiello, CEO di Sportitalia, ha commentato l’accordo raggiunto con entusiasmo: «Siamo felici di proporre a tutti gli appassionati di calcio queste sfide che ci condurranno all’inizio della prossima stagione. Sportitalia crede nel progetto di questo Milan ed è felice di essere al fianco della società e dei suoi tifosi cui è contenta di regalare in chiaro e gratuitamente i match del precampionato».«Sportitalia è ormai la casa estiva della Serie A grazie alla scelta di trasmettere i test di Milan, Inter, Monza, Lecce e altri che potranno arrivare. Un’offerta in chiaro e gratuita, disponibile anche attraverso la nostra App, che consentirà a tutti di poter godere dello spettacolo anche dai propri luoghi di vacanza», ha concluso.Il precampionato del Milan, così come tutto il resto della programmazione di Sportitalia, sarà disponibile sia live che on demand anche sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv, arricchita della possibilità di ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti accendendo al servizio gratuito. Le partite sono visibili anche in streaming sul sito www.sportitalia.com.