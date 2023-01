Emergenza totale in casa Milan. Contro la Salernitana, visti gli infortuni di Rebic e Origi, dovrebbe toccare De Ketelaere nel ruolo di falso nove. Nonostante questo tipo di situazione, il club rossonero non sembra intenzionato a investire per un nuovo numero 9 già a gennaio. La candidatura di Okafor resta forte ma per la prossima stagione, Salisburgo permettendo.



EXTRABUDGET DI GENNAIO- Maldini e Massara proveranno a convincere l’Atalanta nei prossimi giorni ma lo scenario più concreto prevede l’arrivo di Sportiello solo a partire dal prossimo luglio. Secondo quanto risulta, l’eventuale extra-budget verrà investito per i rinnovi (Bennacer e Leao) e per un giovane esterno offensivo. Difficile, se non impossibile, arrivare ad Angelo Gabriel ma il 20024 del Santos non è l’unica opzione valutata a casa Milan.