Jens Petter Hauge, nuovo esterno offensivo del Milan, si presenta ai tifosi con un'intervista a Milan Tv: "E' stato un percorso, un lungo percorso, sono felice di essere qui, di nuovo a Milano. E' stato bello tornare a Bodo dopo aver perso la prima partita di tutta la stagione contro il Milan, vincere una partita, ricevere la prima convocazione in nazionale e tornare a Milano per firmare il contratto. E' una settimana che ricorderò per tutta la vita".



LA SERIE A - "Il calcio italiano è fantastico, si adatta bene alle mie caratteristiche, i tifosi sono fantastici. E' fantastico".



IL FUTSAL - "Giocare a calcio è divertente. Mi piace tenere la palla, tentare i dribbling, far divertire i tifosi, un po' come i giocatori futsal. Mi è io piaciuto giocare a futsal"



IBRA - "So cosa vuol dire essere giovane e crescere nelel giovanili: farò del mio mio meglio per aiutare i ragazzi del settore giovanile e allo stesso tempo cercherò di imparare dai più esperti. Ibra è uno dei migliori al mondo. Sarà bello, non vedo l'ora".



IL NUMERO - "Mi è sempre piaciuto il 15, l'ho indossato anche in passato al Bodo, è un gran numero".