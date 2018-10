Il Milan tira un sospiro di sollievo, l'emergenza in attacco è finita: dopo essersi ritrovato costretto a soluzioni last minute come Borini o Castillejo falso nove, Gattuso recupera i suoi due centravanti. Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone si sono lasciati alle spalle i problemi, rispettivamente dall'edema a flessore della coscia sinistra e dal fastidio alla caviglia: i due oggi hanno lavorato interamente con il gruppo e saranno dunque regolarmente a disposizione per la sfida di Europa League contro l'Olympiacos, in programma giovedì alle 19 a San Siro.



IL PIANO DI GATTUSO - "Prudenza" resta però la parola d'ordine in casa rossonera per evitare ricadute, soprattutto per quanto riguarda la situazione del Pipita: l'obiettivo è di evitare pericolose ricadute e per questo Gattuso ha un piano per il ritorno in campo dell'argentino. Un piano che prevede la panchina, almeno dal primo minuto, contro l'Olympiacos: l'idea di Rino è affrontare i greci con Cutrone (più pronto) al centro del tridente, magari confermando Castillejo dopo la buona prestazione di Reggio Emilia, dirottandolo però a destra per dare un turno di riposo a Suso. Possibile che Higuain abbia dunque spazio a partita in corso, una sorta di rodaggio per mettere minuti nelle gambe in vista del rientro dal 1' contro il Chievo: pazienza e prudenza, il Milan non vuole accelerare i tempi per rivedere in campo il proprio numero 9.



@Albri_Fede90