Krunic, Ibrahimovic, Rebic e Origi: sono questi gli assenti per Pioli per la gara in casa del Sassuolo. A Reggio Emilia i rossoneri dovranno quindi limitare il turnover previsto. Ecco i convocati:



Portieri: Tatarusanu, Mirante, Maignan.

Difensori: Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Kalulu, Ballo-Tourè, Gabbia, Florenzi, Tomori.

Centrocampisti: Messias, Tonali, Pobega, Adli, De Ketelaere, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Giroud.