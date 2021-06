. Il ritorno in Champions ha dato nuove certezze a livello societario e soprattutto importanti ingressi economici.Tonali, Adli e, almeno, un vice-Ibrahimovic. Così, il divario (per ora solo economico) con le altre società italiane, è destinato a crescere ancora quest'estate.C’è un dato che torna a far sognare i tifosi rossoneri. I. Maldini e Massara hanno già tirato fuori,, solo mezzo milione in meno di quelli sborsati dal, per prelevare Upamecano dal Lipsia., con i 40 milioni spesi per Konatéche ha strappato al Norwich il miglior giocatore della scorsa Championship, Emiliano Buendia, per 38,5 milioni.Se c’è una squadra che, per strategia di mercato e profili graditi, assomiglia al Milan più di tutte le altre è proprio il(spesso e volentieri quando un giocatore giovane e promettente viene accostato ai rossoneri, poi subentrano i tedeschi a soffiarglielo scatenando l’ironia sui social). Proprio la squadra sassone- nessuno come loro in Europa -, per mettere a disposizione del nuovo allenatore Jesse Marsch il terzino destro(15 milioni dal Monaco), il terzino sinistro(18 milioni dal Manchester City) e i difensori centrali(18 milioni dalla Dinamo Zagabria) e(ex obiettivo proprio del Milan, pagato 15 milioni dallo Stasburgo). Non è finita qui però, perché il Lipsia, da sempre attentissimo ai bilanci,(passato al Moenchengladbach), ai quali si aggiungono i 30 della clausola rescissoria dell’allenatore Nagelsmann, pagati dal Bayern Monaco.Gli ultimi due anni sono stati all’insegna dellaper il club di via Aldo Rossi. I pochi acquisti sono stati ponderati e soprattutto legati alle cessioni. Gli investimenti, mai particolarmente ingenti, sono stati sempre incanalati nella valorizzazione di giovani sconosciuti di cui Saelemaekers è probabilmente il simbolo. Poi solo prestiti, con l’obiettivo di(fra cui rientra sicuramente anche il primo anno di Elliott con Leonardo al timone). Con l’arrivo di Ibra però è cambiato tutto.. Con la Champions arrivano anche i soldi quindi, da spendere però con accuratezza, senza creare nuovi buchi a bilancio che vanifichino l'egregio lavoro svolto fin qui.Mentre gli altri club, italiani e non solo, sono in enorme difficoltà economica a causa del covid e di un sistema che sta diventando insostenibile, la parsimoniosa gestione attuata da Elliott negli ultimi anni comincia a dare finalmente i suoi frutti.