L'impatto delsulle società di calcio è stato notevole tra mancati incassi e bonus legati alle sponsorizzazioni. Non è esente da questo discorso ilche prosegue nella sua opera di abbattimento dei costi (in primis relativi agli ingaggi dei giocatori) per risanare un bilancio che segnava- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,. Ecco perché il club rossonero spinge per l'addio dia 12/13 milioni (tutta plusvalenza). Un altro indizio arriva dalle prime mosse sul mercato da parte del Diavolo: t. L'area sportiva è chiamata a lavorare bene in uscita, con la necessità di saper cogliere quelle occasioni sostenibili economicamente e tecnicamente valide.- Le strategie del Milan sono cambiate nel corso degli ultimi mesi. E hanno finito per modificare anche accordi ormai definiti che mancavano solo del nero su bianco.. L'arrivo del manager tedesco è saltato per tutta una serie di motivi, sicuramente avrà avuto un peso l'ottimo lavoro fatto da Pioli specialmente post Covid ma, stando a quanto raccolto, la principale ragione risiede nella limitata possibilità di agire in profondità per modificare la rosa.