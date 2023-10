La curva sud del Signal Iduna Park è composta da oltre 100 gruppi di tifosi ma che in ordine alla compattezza e alla passione rasentano la perfezione. Die Gelbe Wand ("il Muro giallo") è l’effetto ottico che si forma nella SudTribune, la più grande d’Europa. Uno spettacolo da vedere e da esorcizzare per i giocatori del Milan tanto che oggi Pioli, nella rifinitura a Milanello, ha fatto mettere le registrazioni dei cori dei tifosi del Borussia Dortmund per abituare i giocatori a quello che li attenderà domani sera. Nel focus video del nostro inviato vi facciamo conoscere questa curva speciale: