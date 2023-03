A volte ritornano. Jonathan David è stato a lungo in passato un grande obiettivo di mercato per il Milan, ma il corteggiamento per l'attaccante canadese non si è mai concretizzato.



Secondo Tuttosport, tuttavia, la prossima estate anche grazie alla cessione di Leao, il club rossonero tornerà con forza economica sul mercato degli attaccanti con il classe 2000 di proprietà del Lille che è tornato ad essere il nome più caldo per rinforzare il reparto.