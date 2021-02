La stagione del Milan entra nella fase cruciale, ogni dettaglio va curato alla perfezione per non pregiudicare il percorso fatto fino a oggi. Stefano Pioli deve ricaricare una squadra uscita con le ossa rotte dal derby contro l'Inter in vista del doppio delicato impegno contro la Stella Rossa in Europa League e all'Olimpico nello spareggio Champions League contro la Roma. Ma a tenere banco in quel di Milanello è la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival della canzone italiana.



IL PROGRAMMA DETTAGLIATO - Nella giornata di ieri, presso il centro sportivo rossonero di Milanello, è andato in scena una riunione tra Stefano Pioli, Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic in totale armonia. Dal confronto è emerso il programma che lo svedese dovrà osservare in una settimana molto particolare:



-Lunedì 1 l'attaccante svedese sarà a Milanello.

-Martedì 2 arrivo in riviera con l'elicottero e allenamento con lo staff messo a disposizione dal club.

-Mercoledì 3 Zlatan tornerà a Milano in elicottero e sarà tutto il giorno con la squadra. Alla sera sarà in campo a San Siro contro l'Udinese.

-Giovedì 4 Milanello. Defatigante alla mattina e alla sera a Sanremo.

-Venerdì 5 seduta di allenamento in riviera con lo staff messo a disposizione dal club.

-Sabato 6 ancora in definizione. L'ipotesi più accreditata è quella di una seduta di allenamento in riviera con lo staff messo a disposizione dal club.

- Domenica 7 L'ipotesi più accreditata è che l'attaccante rossonero raggiunga Verona in giornata perché la finale di Sanremo si terrà in tarda serata.