Dopo il rinvio di Milan-Genoa sarà Napoli-Milan, seconda giornata di Serie A, la nostra prima partita del nuovo campionato. La trasferta al San Paolo è in programma sabato 25 alle 20.30. Lunedì 20 la squadra, dopo la domenica di riposo, tornerà ad allenarsi alle 18.00 a Milanello.



Nessuna doppia seduta prevista nei prossimi giorni, solo singole sessioni fino al weekend: martedì e mercoledì i rossoneri scenderanno in campo alla mattina, dalle 11.00, mentre giovedì al pomeriggio, dalle 17.30. Venerdì, alla vigilia, la rifinitura inizierà alle 11.30 e al termine Mister Gattuso parlerà in conferenza stampa. A seguire la partenza per Napoli dove il Diavolo, in anticipo, sfiderà la formazione partenopea dell'ex Ancelotti in un big match subito importante.