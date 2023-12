Non può bastare solo il ritorno di Gabbia, servono anche altri rinforzi in difesa. Il casting per il Milan è in corso: il preferito è Clement Lenglet dell'Aston Villa, in prestito dal Barcellona, ma la questione ingaggio e interruzione prestito al momento è difficile da superare. Altri due nomi in lizza sono Thilo Kehrer del West Ham e Lilian Brassier del Brest. Per Lloyd Kelly, invece, su punterà a un accordo a parametro zero per l'estate.