Milan, ecco il valore definitivo della clausola di Sesko

32 minuti fa



Benjamin Sesko, attaccante sloveno del Lipsia, ha chiuso la sua prima stagione in Bundesliga con un grande gol realizzato all’Eintracht Francoforte. Secondo Sky Deutschland in estate la clausola rescissoria ammonterà a 65 milioni di euro e va attivata entro la fine del mese di giugno. Sarebbe potuta lievitare fino a 70-75, ma non ci sono stati i gol/assist necessari per far scattare la valutazione successiva.