Gerry Cardinale è pronto a diventare il nuovo azionista di riferimento del Milan e, per questo, nei prossimi giorni dovrà affrontare una serie di importanti incontri per sbrogliare e indirizzare il club rossonero in questioni ancora apertissime.



Secondo Repubblica la prima sarà l'incontro per il futuro di Paolo Maldini, che resta in scadenza al 30 giugno così come Massara e Moncada. Poi c'è il caso Leao e il suo rinnovo con clausola per bloccare il mercato attorno a lui e infine il dossier stadio.