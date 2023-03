Il Milan Primavera aveva già staccato il biglietto per i quarti di finale di UEFA Youth League. Ora sa anche chi sfiderà. I rossoneri, dopo aver eliminato gli ucraini del Rukh Lviv, si troveranno di fronte l’Atletico Madrid, allenato da Fernando Torres, che ha rifilato un 4-1 al Genk.



L'ex numero 9 rossonero battaglierà per il passaggio del turno contro il suo ex compagno di squadra al Milan, Ignazio Abate, ora sulla panchina del Diavolo. Gli spagnoli sono una squadra molto temibile il cui ruolino di marcia nel torneo recita: 6 vittorie in 7 gare, con 18 gol fatti e 5 subiti. Si giocherà in gara secca il prossimo 14/15 marzo, queste le altre sfide.



AZ Alkmaar – Real Madrid

Borussia Dortmund – Hajduk Spalato

Sporting Lisbona – Liverpool