Dal Chelsea al Milan. Dopo aver praticamente definito l'accordo per il riscatto del difensore inglese Tomori, i dirigenti rossoneri trattano un altro calciatore in uscita dai campioni d'Europa: Giroud. Il 34enne centravanti francese è in scadenza di contratto e si svincola a parametro zero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Milan gli offre un biennale e lui ha proposte anche da Spagna e Inghilterra.



Con Giroud il club rossonero vuole iniziare il percorso di restyling: l'arrivo del francese non comprometterebbe l'acquisto di un altro attaccante. Giovane e a cui pensare di affidare l'eredità dei più esperti: se Vlahovic si vede ancora viola, il futuro di Scamacca (rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa) resta da scrivere. Dalla prossima stagione si affaccerà con più continuità in prima squadra anche Emil Roback, lo svedesino del 2003 (sponsorizzato da Ibrahimovic) che ha appena rinnovato il contratto e che si sta formando in Primavera.