Esperimenti a Milanello per Stefano Pioli in cerca dell'undici migliore da schierare venerdi sera contro la Juventus. In porta Donnarumma, terzino sinistro Calabria, coppia centrale composta da Romagnoli e Kjaer, a destra Conti. A centrocampo spazio a Bennacer e Kessie dietro il trio formato da Bonaventura, Calhanoglu e Paqueta. Rebic agirà da unica punta.