In casa Milan c'è un tema che si trascina da diverse settimana: Stefano Pioli sembra aver congelato il mercato estivo di Paolo Maldini, tuttavia, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere arrivato il momento per dare continuità a uno dei “nuovi” arrivi.



“Theo e Leao sono i protagonisti del grande Milan del 2022: si sono fatti improvvisamente piccoli nelle ultime settimane. Restano due dei pilastri su cui avviare la ricostruzione. «Il momento di squadra è difficile: voglio mandare in campo i giocatori più solidi». L’unica eccezione alla regola del mercato estivo finito in panchina può essere Thiaw. Solidità ce n’è: 1 metro e 94 per 90 chili, nel derby (da subentrato) ha retto bene”.