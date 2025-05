Milan, ecco la nuova maglia 2025/26: "un kit infernale". Maignan e Theo in foto, l'esordio col Monza

Il Milan e Puma hanno presentato oggi il nuovo Home kit, la prima maglia quella a tinte rossonere che sarà indossata per la stagione 2025/26. Un ritorno al passato, ma con un design particolare che rende omaggio a uno dei simboli storici del Club.Coniata dal fondatore Herbert Kilpin nel 1899, la sua visione per il Club era quella di una “squadra di diavoli”, elemento distintivo del Milan, riconosciuto dai tifosi di tutto il mondo. Nel nuovo Home kit per la stagione 2025/26, l, offrendo un’interpretazione moderna delle radici storiche del Club e dando vita a un kit infernale per giocatori e tifosi.

L'articolo prosegue qui sotto con tutte le foto e i dettagli della nuova maglia.

La maglia, disponibile sia in versione Authentic che Replica, farà il suoin campo sabato 24 maggio alle 20.45, quando il Milan affronterà ilnell’ultima giornata della Serie A 2024/25.Nelle foto tanti dei protagonisti di questa stagione come Chirstian Pulisic, Mike Maignan, Santiago Gimenez, Rafael Leao e Theo Hernandez, ma anche calciatrici come Laura Giuliani e Chanté-Mary Domping.