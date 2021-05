L'attesa è finita. Il Milan e Puma hanno presentato ufficialmente la nuova divisa ufficiale (foto acmilan.com) per la stagione 2021/2022, sia per la formazione maschile che per quella femminile. Confermate tutte le indiscrezioni delle passate settimane, col ritorno di un rosso acceso come tema dominante della maglia home, ma con la novità delle strisce nere "irregolari", a rappresentare lo skyline della città di Milano. La nuova divisa farà il suo esordio sabato prossimo per la sfida del campionato femminile tra Sassuolo e Milan, mentre i ragazzi di Pioli la indosseranno per la prima volta nel posticipo della 37esima giornata, domenica 16 maggio, contro il Cagliari a San Siro.



Il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali del club, in occasione della presentazione della nuova maglia: "Indossare i colori rossoneri giorno dopo giorno mi dà un immenso orgoglio".